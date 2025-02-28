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росія хоче відродити своє шпигунство в США під виглядом дипломатії - CNN

Київ • УНН

 • 25918 перегляди

росія веде переговори з США щодо відновлення дипломатичної присутності. За даними CNN, москва планує використати це для відновлення шпигунської мережі під дипломатичним прикриттям.

росія хоче відродити своє шпигунство в США під виглядом дипломатії - CNN

росія розглядає переговори з адміністрацією Дональда Трампа про відновлення значної дипломатичної присутності в США як можливість відновити свою шпигунську мережу на Заході, кажуть нинішні і колишні американські чиновники.

Про це повідомляє CNN, пише УНН.

США і Росія домовилися розпочати переговори про відновлення посольств і консульств після телефонної розмови між Дональдом Трампом і володимиром путіним і подальшої зустрічі на вищому рівні в Сацдівській Аравії на початку місяця.

27 лютого делегації США і росії зустрілися в Туреччині, щоб обговорити штатний розклад, візи, дипломатичні банківські послуги та інші операційні питання.

Державний департамент США заявив, що обидві країни провели конструктивні переговори і домовилися продовжити обговорення на наступній зустрічі.

CNN зазначає, що нинішні і колишні американські та західні чиновники кажуть, що переговори також є значною поступкою москві, яка прагне відновити роботу розвідників під дипломатичним прикриттям у своїх посольствах і консульствах у Вашингтоні, Нью-Йорку і Г'юстоні.

Шпигунські можливості росії були значно підірвані протягом останнього десятиліття, оскільки США і Європа регулярно висилали шпигунів, які діяли з посольств під дипломатичним прикриттям.

Нагадаємо

США та рф домовилися про нову зустріч після переговорів у Стамбулі 27 лютого, де обговорили діяльність дипломатичних місій обох країн. Зустріч буде проведено "у найближчому майбутньому", при цьому буде визначено дату, місце та представництво.

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