россия хочет возродить свой шпионаж в США под видом дипломатии - CNN
Киев • УНН
россия ведет переговоры с США по восстановлению дипломатического присутствия. По данным CNN, москва планирует использовать это для восстановления шпионской сети под дипломатическим прикрытием.
Россия рассматривает переговоры с администрацией Дональда Трампа о восстановлении значительного дипломатического присутствия в США как возможность восстановить свою шпионскую сеть на Западе, говорят нынешние и бывшие американские чиновники.
Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
США и Россия договорились начать переговоры о восстановлении посольств и консульств после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и последующей встречи на высшем уровне в Сацдовской Аравии в начале месяца.
27 февраля делегации США и России встретились в Турции, чтобы обсудить штатное расписание, визы, дипломатические банковские услуги и другие операционные вопросы.
Государственный департамент США заявил, что обе страны провели конструктивные переговоры и договорились продолжить обсуждение на следующей встрече.
CNN отмечает, что нынешние и бывшие американские и западные чиновники говорят, что переговоры также являются значительной уступкой москве, которая стремится возобновить работу разведчиков под дипломатическим прикрытием в своих посольствах и консульствах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.
Шпионские возможности России были значительно подорваны в течение последнего десятилетия, поскольку США и Европа регулярно высылали шпионов, которые действовали из посольств под дипломатическим прикрытием.
Напомним,
США и РФ договорились о новой встрече после переговоров в Стамбуле 27 февраля, где обсудили деятельность дипломатических миссий обеих стран. Встреча будет проведена «в ближайшем будущем», при этом будет определена дата, место и представительство.