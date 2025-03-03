США призупиняє кібероперації проти росії
Київ • УНН
Кіберкомандування США зупинило операції та планування кібератак проти росії на тлі політики Трампа. Експерти попереджають про підвищену вразливість США до потенційних атак з боку російських хакерів.
США призупинили операції та планування кібероперації проти росії. Цей крок є "серйозним ударом", особливо з огляду на те, що планування таких операцій вимагає часу і досліджень. Про це інформує CNN, передає УНН.
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За словами чиновника, занепокоєння викликає те, що призупинення наступальних кібероперацій проти росії зробить США більш уразливими для потенційних кібератак із москви. Він зазначив, що рф має грізний штат хакерів, здатних порушити критичну інфраструктуру Сполучених Штатів і збирати конфіденційну розвідувальну інформацію.
Через проблеми оперативної безпеки ми не коментуємо і не обговорюємо кіберрозвідку, плани або операції. Для міністра Гегсета немає важливішого пріоритету, ніж безпека бійців у всіх операціях, включно з кіберпростором
Зазначається, що пауза в операціях і плануванні з боку Кіберкомандування США, військового наступального й оборонного кіберпідрозділу, сталася на тлі спроб адміністрації Трампа домогтися ширшого розряджання напруженості у відносинах із росією.
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росія хоче відродити своє шпигунство в США під виглядом дипломатії - CNN28.02.25, 16:46 • 25918 переглядiв