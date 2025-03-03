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США призупиняє кібероперації проти росії

Київ • УНН

 • 33694 перегляди

Кіберкомандування США зупинило операції та планування кібератак проти росії на тлі політики Трампа. Експерти попереджають про підвищену вразливість США до потенційних атак з боку російських хакерів.

США призупиняє кібероперації проти росії

США призупинили операції та планування кібероперації проти росії. Цей крок є "серйозним ударом", особливо з огляду на те, що планування таких операцій вимагає часу і досліджень. Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, занепокоєння викликає те, що призупинення наступальних кібероперацій проти росії зробить США більш уразливими для потенційних кібератак із москви. Він зазначив, що рф має грізний штат хакерів, здатних порушити критичну інфраструктуру Сполучених Штатів і збирати конфіденційну розвідувальну інформацію.

Через проблеми оперативної безпеки ми не коментуємо і не обговорюємо кіберрозвідку, плани або операції. Для міністра Гегсета немає важливішого пріоритету, ніж безпека бійців у всіх операціях, включно з кіберпростором

- додав CNN високопоставлений військовий чиновник, маючи на увазі міністра оборони США Піта Гегсета.

Зазначається, що пауза в операціях і плануванні з боку Кіберкомандування США, військового наступального й оборонного кіберпідрозділу, сталася на тлі спроб адміністрації Трампа домогтися ширшого розряджання напруженості у відносинах із росією.

Нагадаємо

У кремлі заявляють про збіг позицій США та росії щодо геополітики після зміни курсу Трампом. лавров похвалив "здоровий глузд" президента США, а пєсков привітав нову позицію щодо резолюції ООН.

росія хоче відродити своє шпигунство в США під виглядом дипломатії - CNN28.02.25, 16:46 • 25918 переглядiв

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