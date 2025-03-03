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США приостанавливает кибероперации против россии

Киев • УНН

 • 33693 просмотра

Киберкомандование США остановило операции и планирование кибератак против россии на фоне политики Трампа. Эксперты предупреждают о повышенной уязвимости США к потенциальным атакам со стороны российских хакеров.

США приостанавливает кибероперации против россии

США приостановили операции и планирование кибероперации против россии. Этот шаг является "серьезным ударом", особенно учитывая то, что планирование таких операций требует времени и исследований. Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, беспокойство вызывает то, что приостановка наступательных киберопераций против россии сделает США более уязвимыми для потенциальных кибератак из москвы. Он отметил, что рф имеет грозный штат хакеров, способных нарушить критическую инфраструктуру Соединенных Штатов и собирать конфиденциальную разведывательную информацию.

Из-за проблем оперативной безопасности мы не комментируем и не обсуждаем киберразведку, планы или операции. Для министра Гегсета нет более важного приоритета, чем безопасность бойцов во всех операциях, включая киберпространство

- добавил CNN высокопоставленный военный чиновник, имея в виду министра обороны США Пита Хэгсета.

Отмечается, что пауза в операциях и планировании со стороны Киберкомандования США, военного наступательного и оборонительного киберподразделения, произошла на фоне попыток администрации Трампа добиться более широкого разрядки напряженности в отношениях с россией.

Напомним

В кремле заявляют о совпадении позиций США и россии по геополитике после смены курса Трампом. лавров похвалил "здравый смысл" президента США, а Песков приветствовал новую позицию по резолюции ООН.

россия хочет возродить свой шпионаж в США под видом дипломатии - CNN28.02.25, 16:46 • 25898 просмотров

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