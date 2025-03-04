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Поворот Трампа в сторону россии вряд ли принесет мир Украине - глава МИД Финляндии

Киев • УНН

 • 22306 просмотра

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила сомнения в эффективности нового курса США на примирение с россией. Она считает, что такой подход не поможет завершить войну в Украине.

Поворот Трампа в сторону россии вряд ли принесет мир Украине - глава МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила во вторник, 4 марта, что поворот Вашингтона в сторону России вряд ли положит конец войне в Украине, и что президент Дональд Трамп, скорее всего, со временем это признает. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Валтонен заявила, что "немного обеспокоена" недавним приказом США приостановить наступательные киберактивности против России во время переговоров, направленных на прекращение войны в Украине. Пентагон опроверг сообщения о приостановке киберактивностей.

Это, вероятно, часть большой стратегии, которую выбрал Белый дом, чтобы увидеть, может ли этот курс действий привести к миру, фактически успокаивая Россию и оказывая определенное давление на Украину

- сказала Валтонен в ответ на вопрос о киберпауза на мероприятии.

Она также добавила, что на ее личный взгляд, это должно быть как раз наоборот, и она верит, что президент Трамп и его команда со временем заметят, что это, вероятно, не работает.

Напомним

Киберкомандование США остановило операции и планирование кибератак против России на фоне политики Трампа. Эксперты предупреждают о повышенной уязвимости США к потенциальным атакам со стороны российских хакеров.

россия хочет возродить свой шпионаж в США под видом дипломатии - CNN28.02.25, 17:46 • 25898 просмотров

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