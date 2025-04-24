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Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи
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Ракетный удар по Киеву: среди погибших - двое детей из одной семьи

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ОБСЕ созывает специальный постоянный совет из-за атак россии на гражданское население Украины

Киев • УНН

 • 2312 просмотра

Из-за продолжающихся российских атак на гражданское население Украины, ОБСЕ созывает специальный постоянный совет. Цель – привлечь россию к ответственности и способствовать справедливому миру.

ОБСЕ созывает специальный постоянный совет из-за атак россии на гражданское население Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе созывает специальный постоянный совет из-за атак рф на гражданское население Украины.

Об этом сообщила Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии передает УНН.

По ее словам, россия продолжает нацеливаться на гражданское население, что подчеркивает то, что рф не проявляет подлинной заинтересованности в достижении мира.

Сегодня мы собираем специальный постоянный совет в ответ на продолжающиеся нападения на населенные пункты в Украине. Мы должны обеспечить ответственность россии для достижения справедливого и длительного мира

- говорится в сообщении.

Напомним

Ночью 24 апреля россия нанесла массированный и комбинированный ракетный удар по Украине. Основным фокусом атаки стала столица. В киевских больницах сейчас находится 31 человек, в том числе 5 детей, после ночной атаки. Общее количество пострадавших в столице достигает 70 человек, продолжается разбор завалов в Святошинском районе.

Поворот Трампа в сторону россии вряд ли принесет мир Украине - глава МИД Финляндии04.03.25, 17:41 • 22366 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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