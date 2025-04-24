ОБСЕ созывает специальный постоянный совет из-за атак россии на гражданское население Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе созывает специальный постоянный совет из-за атак рф на гражданское население Украины.

Об этом сообщила Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии передает УНН.

По ее словам, россия продолжает нацеливаться на гражданское население, что подчеркивает то, что рф не проявляет подлинной заинтересованности в достижении мира.

Сегодня мы собираем специальный постоянный совет в ответ на продолжающиеся нападения на населенные пункты в Украине. Мы должны обеспечить ответственность россии для достижения справедливого и длительного мира - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью 24 апреля россия нанесла массированный и комбинированный ракетный удар по Украине. Основным фокусом атаки стала столица. В киевских больницах сейчас находится 31 человек, в том числе 5 детей, после ночной атаки. Общее количество пострадавших в столице достигает 70 человек, продолжается разбор завалов в Святошинском районе.

Поворот Трампа в сторону россии вряд ли принесет мир Украине - глава МИД Финляндии