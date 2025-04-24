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Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля
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Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

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Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

Киев • УНН

 • 5606 просмотра

Европейские дипломаты осудили массированный удар россии по Киеву, в результате которого погибли люди. Они выразили поддержку Украине и призвали к усилению противодействия агрессору.

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

Этой ночью россия нанесла по Киеву комбинированный удар, применив баллистические ракеты и дроны-камикадзе, в результате чего погибли девять человек, а более 70 получили ранения. Дипломаты и чиновники европейских стран выразили Украине свою поддержку и призвали противостоять преступным действиям россии, пишет УНН.

Детали

"Только мир через силу может сработать: россию нужно принудить к миру, а самооборону Украины - усилить", - заявила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она добавила, что сегодняшние массовые атаки на мирных жителей Украины доказывают, что "мясник в кремле" настроен на войну. Никаких признаков мира нет.

Свою поддержку Украине также выразила президент Молдовы Майя Санду, которая заявила, что, несмотря на ожидания мира на войну, россия демонстрирует, что стремится не к миру, а к разрушениям и смерти.

"Пока мир надеется на прекращение огня, Россия снова демонстрирует, что не стремится к миру, а только к смерти и разрушениям. Ее последняя ракетная атака на Киев привела к гибели и ранению мирных жителей. Молдова осуждает этот террор", - заявила Санду.

Она также добавила, что Украина нуждается в большей поддержке и более сильной противовоздушной обороне.

"Только сила может остановить эту войну", - подчеркнула лидер Молдовы.

ОБСЕ созывает специальный постоянный совет из-за атак россии на гражданское население Украины24.04.25, 13:34 • 4112 просмотров

Главная дипломатка ЕС Кайя Каллас отметила, что действия россии являются издевательством над миром, а не стремлением к нему.

"Утверждая, что стремится к миру, Россия нанесла смертоносный авиаудар по Киеву. Это не стремление к миру, это издевательство над ним. Настоящей преградой является не Украина, а россия, цели войны которой не изменились", - заявила Каллас.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова сообщила, что российская ракета этой ночью разрушила целый жилой квартал.

"Прошлой ночью российская ракета разрушила целый жилой квартал в Киеве. 9 погибших, среди них дети. Люди до сих пор находятся под завалами", - сообщила Матернова.

Она добавила, что дом одного из ее сотрудников задело взрывной волной, человек не пострадал.

"Это смертельная лотерея россии, с которой Украина живет каждый день", - подытожила Матернова.

Также свою реакцию на российский удар обнародовало посольство Италии.

"Еще одна ночь российских атак по всей территории Украины. Только в Киеве уже 9 жертв среди гражданского населения и более 70 раненых; продолжается разбор завалов разрушенных домов. Решительно осуждаем такую ужасную насильственную жестокость. Мы поддерживаем Украину в поисках справедливого мира", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Киеве пятницу, 25 апреля, объявлено Днем траура в память о жертвах массированной атаки рф на столицу, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - сообщил мэр Киева Кличко.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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