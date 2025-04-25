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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 16631 перегляди

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Стармер сподівається на припинення вогню в Україні вже до літа

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Прем'єр Британії заявив, що Україна має диктувати умови миру з рф. Він також наголосив, що Зеленський проявив мужність, залишившись у країні.

Стармер сподівається на припинення вогню в Україні вже до літа

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Також, за словами політика, Україні має бути дозволено диктувати власні умови будь-якої мирної угоди з росією.

Саме Україна має вирішувати ці питання – це не справа інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І росія має сісти за стіл для безумовного припинення вогню

- переконаний Стармер.

Крім того, на його думку, Президент України Володимир Зеленський не винен у тому, що мирної угоди наразі досягнути не вдалося.

Ніколи не забувайте, що Зеленському запропонували безпечний виїзд із його країни в перший тиждень конфлікту. У той момент усі думали, що росія дуже швидко досягне успіху у своєму намірі захопити Україну. І він залишився воювати та керувати своєю країною, що він робив із величезною мужністю та стійкістю протягом понад трьох років, як і вся його країна

- підкреслив британський прем'єр.

Він додав, що припинення вогню має відбуватися на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, "і це має бути тривале припинення вогню".

Нагадаємо

За інформацією The Times, Велика Британія може скасувати плани відправки тисяч військових в Україну. За даними джерел видання, у Лондоні вважають "надто ризикованим" відправляти сухопутні сили через ризик ширшого конфлікту в разі розриву угоди про припинення вогню з росією.

В офісі Стармера відреагували на рішення Рубіо не брати участі у мирних переговорах у Лондоні23.04.25, 16:14 • 8860 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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