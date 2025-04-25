Стармер сподівається на припинення вогню в Україні вже до літа

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Telegraph, повідомляє УНН.

Також, за словами політика, Україні має бути дозволено диктувати власні умови будь-якої мирної угоди з росією.

Саме Україна має вирішувати ці питання – це не справа інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І росія має сісти за стіл для безумовного припинення вогню

Крім того, на його думку, Президент України Володимир Зеленський не винен у тому, що мирної угоди наразі досягнути не вдалося.

Ніколи не забувайте, що Зеленському запропонували безпечний виїзд із його країни в перший тиждень конфлікту. У той момент усі думали, що росія дуже швидко досягне успіху у своєму намірі захопити Україну. І він залишився воювати та керувати своєю країною, що він робив із величезною мужністю та стійкістю протягом понад трьох років, як і вся його країна