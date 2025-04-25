Спецпосланник Трампа прибыл в москву на переговоры с путиным - росСМИ

Самолет, по сообщениям, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа приземлился в московском аэропорту "внуково", со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, из аэропорта и источник в авиадиспетчерских кругах сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Спецрейс из США, который ранее вошел в воздушное пространство рф со стороны Латвии, приземлился в аэропорту "внуково", указали росСМИ в авиадиспетчерских кругах.

Самолет из США сел в московском "внуково" на фоне данных о планируемом визите спецпосланника Трампа Уиткоффа, пишут росСМИ с места происшествия.

Борт вылетел из Майами и пересек границу россии ранее сегодня, направляясь в москву.

Виткофф встретится с путиным в пятницу - Axios