Спецпосланник Трампа прибыл в москву на переговоры с путиным - росСМИ
Киев • УНН
Самолет Стива Уиткоффа приземлился в аэропорту "внуково". Ожидается, что в пятницу состоится его встреча с путиным.
Самолет, по сообщениям, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа приземлился в московском аэропорту "внуково", со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, из аэропорта и источник в авиадиспетчерских кругах сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Спецрейс из США, который ранее вошел в воздушное пространство рф со стороны Латвии, приземлился в аэропорту "внуково", указали росСМИ в авиадиспетчерских кругах.
Самолет из США сел в московском "внуково" на фоне данных о планируемом визите спецпосланника Трампа Уиткоффа, пишут росСМИ с места происшествия.
Борт вылетел из Майами и пересек границу россии ранее сегодня, направляясь в москву.
Виткофф встретится с путиным в пятницу - Axios23.04.25, 21:43 • 5252 просмотра