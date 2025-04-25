Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ
Київ • УНН
Літак Стіва Віткоффа приземлився у аеропорту "внуково". Очікується, що у п'ятницю відбудеться його зустріч із путіним.
Літак, за повідомленнями, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа приземлився у московському аеропорту "внуково", з посиланням на дані сервісу Flightradar24, з аеропорту та джерело в авіадиспетчерських колах повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Спецрейс із США, який раніше увійшов до повітряного простору рф з боку Латвії, приземлився в аеропорту "внуково", вказали росЗМІ в авіадиспетчерських колах.
Літак зі США сів у московському "внуково" на тлі даних про візит спецпосланця Трампа Віткоффа, що планується, пишуть росЗМІ з місця події.
Борт вилетів з Маямі і перетнув кордон росії раніше сьогодні, прямуючи в москву.
Віткофф зустрінеться з путіним в п'ятницю - Axios23.04.25, 21:43 • 5724 перегляди