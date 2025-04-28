"Він став спокійнішим": Трамп розповів про зустріч із Зеленським у Ватикані

Президент США Дональд Трамп каже, що його вчорашня зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані пройшла добре, і наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

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Відповідаючи на запитання про зміну ставлення до Зеленського після їхнього конфлікту в Білому домі, Трамп відповів, що Президент України став "спокійнішим".

Я бачу його спокійнішим, я думаю, що він розуміє картину, я думаю, що він хоче укласти угоду - сказав Трамп.

Він також висловив велике розчарування росією - зокрема, закликав російського диктатора володимир путіна припинити війну та "досягти угоди". Водночас він ухилився від відповіді щодо статусу анексованого рф Криму, при цьому вважає, що Зеленський "готовий відмовитися" від півострова.

Побачимо, що станеться найближчими днями. Не говоріть зі мною про Крим, поговоріть про Крим з Обамою та Байденом - попросив президент США.

Видання нагадує, що Крим був анексований росією в 2014 році, коли президентом США був Барак Обама.

Контекст

У неділю, 27 квітня, відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ російської федерації сергія лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо. Як зазначили в мзс рф, основну увагу було приділено тематиці "української кризи".

Раніше росія заявила про "готовність до переговорів з Україною" і про "певні поступки", але не по всіх питаннях. За словами очільника міністерства закордонних справ країни-агресорки сергія лаврова, кремль не збирається вести переговори щодо "територіальної цілісності російської території". Йдеться про окуповані і анексовані території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

росія та Україна мають чимось пожертвувати для миру - Рубіо