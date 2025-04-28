"Он стал спокойнее": Трамп рассказал о встрече с Зеленским в Ватикане

Президент США Дональд Трамп говорит, что его вчерашняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо, и следующие несколько дней покажут, был ли прогресс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

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Отвечая на вопрос об изменении отношения к Зеленскому после их конфликта в Белом доме, Трамп ответил, что Президент Украины стал "более спокойным".

Я вижу его более спокойным, я думаю, что он понимает картину, я думаю, что он хочет заключить сделку - сказал Трамп.

Он также выразил большое разочарование россией - в частности, призвал российского диктатора владимира путина прекратить войну и "достичь соглашения". В то же время он уклонился от ответа относительно статуса аннексированного рф Крыма, при этом считает, что Зеленский "готов отказаться" от полуострова.

Увидим, что произойдет в ближайшие дни. Не говорите со мной о Крыме, поговорите о Крыме с Обамой и Байденом - попросил президент США.

Издание напоминает, что Крым был аннексирован россией в 2014 году, когда президентом США был Барак Обама.

Контекст

В воскресенье, 27 апреля, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел российской федерации сергея лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Как отметили в мид рф, основное внимание было уделено тематике "украинского кризиса".

Ранее россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и об "определенных уступках", но не по всем вопросам. По словам главы министерства иностранных дел страны-агрессора сергея лаврова, кремль не собирается вести переговоры по "территориальной целостности российской территории". Речь идет об оккупированных и аннексированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

россия и Украина должны чем-то пожертвовать для мира - Рубио