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Трамп стремится к прекращению огня в Украине на 30 дней. В СНБО говорят, что нужно давление на путина в виде санкций

Киев • УНН

 • 2114 просмотра

Кит Келлог заявил, что Трамп хочет прекращения огня в Украине. Коваленко подчеркнул необходимость давления на путина, ведь Украина давно согласна на перемирие.

Трамп стремится к прекращению огня в Украине на 30 дней. В СНБО говорят, что нужно давление на путина в виде санкций

Спецпредставитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет полного прекращения огня минимум на 30 дней с возможностью продлить его. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил необходимость давления на российского диктатора владимира путина ради этого, передает УНН.

Президент хочет постоянного, всеобъемлющего прекращения огня минимум на 30 дней, а потом мы можем продлить его. Он абсолютно прав. Это то, чего мы хотим достичь. И когда вы посмотрите на все, с чем украинцы готовы работать, то теперь это касается россиян, путина. Хорошо, у нас есть одна сторона, теперь вам нужно подойти с другой стороны, и я думаю, что мы уже близко 

- сказал Келлог.

Коваленко подчеркнул, что "всеобъемлющее прекращение огня надо протиснуть".

Украина давно согласилась, срывает только путин. И поэтому путин заслужил санкции против теневого флота, на котором держится практически весь экспорт нефти сейчас 

- добавил Коваленко.

Напомним

Президент США Дональд Трамп говоря о войне в Украине подчеркнул, что нужно посмотреть, что произойдет в течение следующего периода - примерно недели, ведь "остались последние штрихи".

Может быть, путин не хочет останавливать войну? Трамп заявил, что задумался о санкциях26.04.25, 16:50 • 5529 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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