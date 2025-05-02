В ЕС отреагировали на возможный отход США от мирных переговоров: заверили в поддержке Украины

ЕС прокомментировали информацию о возможном отходе США от роли посредника в мирных переговорах по войне рф против Украины. ЕС уверяет в неизменности своей поддержки.

Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Ануар Эль Ануни во время брифинга, передает УНН.

Детали

На данном этапе мы не будем вдаваться в какие-либо спекуляции, но мы можем сказать, что нашим приоритетом, который всегда был неизменным, является обеспечение того, чтобы Украина была сильным государством. Мы продолжаем увеличивать нашу военную поддержку Украине - отметил Эль Ануни.

Так в Еврокомиссии ответили на вопрос журналистов о том, что если Соединенные Штаты откажутся от роли посредника, сможет ли Европейский Союз или отдельные страны-члены ЕС взять на себя эту роль.

По словам Эль Ануни, ЕС продолжает наращивать военную помощь Украине.

Государства-члены выделили 23 миллиарда евро на поддержку в этом году. Также достигнуто две трети цели по обеспечению боеприпасами, запланированной на 2025 год.

Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров. И мы продолжаем наши дипломатические усилия на всех уровнях, в любое время, чтобы поддержать Украину, поддержать ее право на защиту и поддержать длительный и справедливый мир для Украины. Это то, что мы делаем уже более трех лет и чего мы будем продолжать придерживаться. Итак, это наше направление проблем. И чем больше стран, очевидно, включая США, смогут разделить эту общую цель, тем лучше для укрепления Украины - добавил представитель ЕС.

Напомним

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США и в дальнейшем помогать в мирных переговорах между Украиной и рф.