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В ЕС отреагировали на возможный отход США от мирных переговоров: заверили в поддержке Украины

Киев • УНН

 • 538 просмотра

ЕС заверил Украину в неизменной поддержке и продолжении увеличения военной помощи, независимо от возможного отхода США от мирных переговоров.

В ЕС отреагировали на возможный отход США от мирных переговоров: заверили в поддержке Украины

ЕС прокомментировали информацию о возможном отходе США от роли посредника в мирных переговорах по войне рф против Украины. ЕС уверяет в неизменности своей поддержки.

Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Ануар Эль Ануни во время брифинга, передает УНН.

Детали

На данном этапе мы не будем вдаваться в какие-либо спекуляции, но мы можем сказать, что нашим приоритетом, который всегда был неизменным, является обеспечение того, чтобы Украина была сильным государством. Мы продолжаем увеличивать нашу военную поддержку Украине

- отметил Эль Ануни.

Так в Еврокомиссии ответили на вопрос журналистов о том, что если Соединенные Штаты откажутся от роли посредника, сможет ли Европейский Союз или отдельные страны-члены ЕС взять на себя эту роль.

По словам Эль Ануни, ЕС продолжает наращивать военную помощь Украине.

Государства-члены выделили 23 миллиарда евро на поддержку в этом году. Также достигнуто две трети цели по обеспечению боеприпасами, запланированной на 2025 год.

Чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров. И мы продолжаем наши дипломатические усилия на всех уровнях, в любое время, чтобы поддержать Украину, поддержать ее право на защиту и поддержать длительный и справедливый мир для Украины. Это то, что мы делаем уже более трех лет и чего мы будем продолжать придерживаться. Итак, это наше направление проблем. И чем больше стран, очевидно, включая США, смогут разделить эту общую цель, тем лучше для укрепления Украины

- добавил представитель ЕС.

Напомним

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США и в дальнейшем помогать в мирных переговорах между Украиной и рф.

Суть изменений заключается в том, что мы по-прежнему остаемся вовлеченными и будем помогать, чем сможем. Однако мы больше не будем оперативно летать по миру, чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон

- пояснила пресс-секретарь Госдепа.
Алина Волянская

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