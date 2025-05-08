Удар КАБами по Дніпропетровщині: поранено жінку, пошкоджено будинки
Київ • УНН
Ввечері 7 травня ворог вдарив КАБами по Новопавлівській громаді. Поранено 72-річну жінку, пошкоджено будинки та магазин. Також ворог атакував Великомихайлівську громаду та Нікопольщину.
Ввечері у середу, 7 травня, ворог завдав удару КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок удару поранена 72-річна жінка.
Пошкоджені 4 приватні будинки і продуктовий магазин
Він також поінформував, що по Великомихайлівській громаді російська армія влучила за допомогою безпілотника.
Понівечена приватна оселя. Люди вціліли
Крім того, за його словами, продовжувалися атаки на Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Зокрема, агресор поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді.
"Пошкодження є на території підприємства, побите авто. Ніхто не постраждав", - резюмував Лисак.
Нагадаємо
На Новопавлівському напрямку FPV-дрони влучно вдарили по ворожій РСЗВ "Возрождєніє", яку почали випускати для армії рф у 2023 році. Установка перетворилася на металобрухт.
Закінчення війни в Україні покаже, що через 80 років після Другої світової щось пішло не так - Єрмак07.05.25, 22:25 • 3218 переглядiв