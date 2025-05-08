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8 травня: День пам’яті та примирення
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8 травня: День пам’яті та примирення

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Удар КАБами по Дніпропетровщині: поранено жінку, пошкоджено будинки

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Ввечері 7 травня ворог вдарив КАБами по Новопавлівській громаді. Поранено 72-річну жінку, пошкоджено будинки та магазин. Також ворог атакував Великомихайлівську громаду та Нікопольщину.

Удар КАБами по Дніпропетровщині: поранено жінку, пошкоджено будинки

Ввечері у середу, 7 травня, ворог завдав удару КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару поранена 72-річна жінка.

Пошкоджені 4 приватні будинки і продуктовий магазин

- розповів Лисак.

Він також поінформував, що по Великомихайлівській громаді російська армія влучила за допомогою безпілотника.

Понівечена приватна оселя. Люди вціліли

- зазначив голова Дніпропетроської ОВА.

Крім того, за його словами, продовжувалися атаки на Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Зокрема, агресор поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді.

"Пошкодження є на території підприємства, побите авто. Ніхто не постраждав", - резюмував Лисак.

Нагадаємо

На Новопавлівському напрямку FPV-дрони влучно вдарили по ворожій РСЗВ "Возрождєніє", яку почали випускати для армії рф у 2023 році. Установка перетворилася на металобрухт.

Закінчення війни в Україні покаже, що через 80 років після Другої світової щось пішло не так - Єрмак07.05.25, 22:25 • 3218 переглядiв

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