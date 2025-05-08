"Це була жирна ціль": воїни 110-ї ОМБр показали знищення РСЗВ "Возрождєніє" на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку українські воїним знищили РСЗВ "Возрождєніє". Відео 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка публікує у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

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Зазначається, що FPV-дрони батальйону безпілотних систем вистежили і влучно вдарили по ворожій реактивній системі залпового вогню "Возрождєніє", випуск якої в серійне виробництво для російської армії було розпочато у 2023 році.

Це була жирна ціль – і пілоти батальйону безпілотних майстерно спрямували на неї дрони - йдеться у підписі до відео.

Військові констатували, що установка перетворилася на купу металобрухту.

Нагадаємо

Днями з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.

Раніше прикордонники показали, як на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.