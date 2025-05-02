Дрони "Хартії" філігранно ліквідували 12 росіян під час штурму позицій ЗСУ

Українські військові показали знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Зазначається, що за лічені години було ліквідовано 12 росіян.

Окупантів ми ліквідуємо ще до того, як вони встигають організувати повноцінний наступ – тому що ретельно стежимо за всім фронтом і діємо на випередження