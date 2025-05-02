Дрони "Хартії" філігранно ліквідували 12 росіян під час штурму позицій ЗСУ
Київ • УНН
Українські військові дронами знищили 12 російських окупантів, котрі намагалися штурмувати позиції 13-ї бригади НГУ "Хартія". Дві групи піхотинців ліквідовано вночі, ще дві – вранці.
Українські військові показали знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.
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Зазначається, що за лічені години було ліквідовано 12 росіян.
Окупантів ми ліквідуємо ще до того, як вони встигають організувати повноцінний наступ – тому що ретельно стежимо за всім фронтом і діємо на випередження
Військові уточнили, що дві групи по чотири ворожих піхотинців знищили вночі, ще дві групи – вранці.
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Раніше прикордонники показали, як на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.
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