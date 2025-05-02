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"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
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Дрони "Хартії" філігранно ліквідували 12 росіян під час штурму позицій ЗСУ

Київ • УНН

 • 1196 перегляди

Українські військові дронами знищили 12 російських окупантів, котрі намагалися штурмувати позиції 13-ї бригади НГУ "Хартія". Дві групи піхотинців ліквідовано вночі, ще дві – вранці.

Дрони "Хартії" філігранно ліквідували 12 росіян під час штурму позицій ЗСУ

Українські військові показали знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що за лічені години було ліквідовано 12 росіян. 

Окупантів ми ліквідуємо ще до того, як вони встигають організувати повноцінний наступ – тому що ретельно стежимо за всім фронтом і діємо на випередження

- йдеться у підписі до відео.

Військові уточнили, що дві групи по чотири ворожих піхотинців знищили вночі, ще дві групи – вранці.

Нагадаємо

Раніше прикордонники показали, як на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.

На Краматорському напрямку дрони ЗСУ ефектно знищили ворожу бронетехніку01.05.25, 06:37 • 8204 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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