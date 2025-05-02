Дроны "Хартии" филигранно ликвидировали 12 россиян во время штурма позиций ВСУ

Украинские военные показали уничтожение дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", сообщает УНН.

Отмечается, что за считанные часы было ликвидировано 12 россиян.

Оккупантов мы ликвидируем еще до того, как они успевают организовать полноценное наступление – потому что тщательно следим за всем фронтом и действуем на опережение