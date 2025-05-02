Дроны "Хартии" филигранно ликвидировали 12 россиян во время штурма позиций ВСУ
Киев • УНН
Украинские военные дронами уничтожили 12 российских оккупантов, которые пытались штурмовать позиции 13-й бригады НГУ "Хартия". Две группы пехотинцев ликвидированы ночью, еще две – утром.
Украинские военные показали уничтожение дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что за считанные часы было ликвидировано 12 россиян.
Оккупантов мы ликвидируем еще до того, как они успевают организовать полноценное наступление – потому что тщательно следим за всем фронтом и действуем на опережение
Военные уточнили, что две группы по четыре вражеских пехотинца уничтожили ночью, еще две группы – утром.
Напомним
Ранее пограничники показали, как в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.
На Краматорском направлении дроны ВСУ эффектно уничтожили вражескую бронетехнику01.05.25, 06:37 • 8198 просмотров