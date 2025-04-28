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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
27 квітня, 16:20 • 11780 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

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Військові показали, як дрони прикордонників нищать ворожі склади БК та техніку окупантів

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Прикордонники на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів. Робота "мисливців" триває.

Військові показали, як дрони прикордонників нищать ворожі склади БК та техніку окупантів

На Харківщині дрони прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" безжально знищують склади з боєкомплектом росіян та ворожу бронетехніку. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті влучних ударів дронами було знищено: склади з боєкомплектом, гармату 2А42, авто та мототранспорт, вантажівки, а також місця зосередження окупантів.

Ландшафти українських міст та сіл виглядають значно краще без ворожих укриттів, транспортних засобів та гармат

- йдеться у підписі до відео.

Військові додали, що "робота "мисливців", для яких не існує неможливих цілей, триває".

Нагадаємо

Корпус "Азов" опублікував відео допиту трьох захоплених у полон російських окупантів. За словами військових, росіяни намагалися штурмувати українські позиції, використовуючи самокати та мотоцикли.

Окупанти поступово "відповзають" із західних околиць Покровська - ОСУВ "Хортиця"21.04.25, 14:20 • 4580 переглядiв

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