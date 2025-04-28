Військові показали, як дрони прикордонників нищать ворожі склади БК та техніку окупантів
Київ • УНН
Прикордонники на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів. Робота "мисливців" триває.
На Харківщині дрони прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" безжально знищують склади з боєкомплектом росіян та ворожу бронетехніку. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.
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Зазначається, що в результаті влучних ударів дронами було знищено: склади з боєкомплектом, гармату 2А42, авто та мототранспорт, вантажівки, а також місця зосередження окупантів.
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Військові додали, що "робота "мисливців", для яких не існує неможливих цілей, триває".
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