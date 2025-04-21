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Окупанти поступово "відповзають" із західних околиць Покровська - ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Російські війська поступово відступають із західних околиць Покровська. Це відбувається після їхньої невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровщини; переломним моментом стало відбиття Котлиного.

Окупанти поступово "відповзають" із західних околиць Покровська - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська поступово відступають із західних околиць міста Покровськ після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

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"Ідеться про позиції на захід від міста, де вони потихесеньку відповзали вже з березня десь, якщо не з кінця лютого. Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області - з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий відбувся, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони й починали наступати", - сказав Трегубов.

ЗСУ відновили позиції біля Котлиного на Покровському напрямку - DeepState09.04.25, 13:26 • 10250 переглядiв

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