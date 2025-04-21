Окупанти поступово "відповзають" із західних околиць Покровська - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська поступово відступають із західних околиць міста Покровськ після невдалої спроби перерізати трасу з Дніпропетровської області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Деталі

"Ідеться про позиції на захід від міста, де вони потихесеньку відповзали вже з березня десь, якщо не з кінця лютого. Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області - з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий відбувся, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони й починали наступати", - сказав Трегубов.

ЗСУ відновили позиції біля Котлиного на Покровському напрямку - DeepState