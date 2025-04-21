Оккупанты постепенно "отползают" с западных окраин Покровска - ОСУВ "Хортица"

Российские войска постепенно отступают из западных окраин города Покровск после неудачной попытки перерезать трассу из Днепропетровской области. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

"Речь идет о позициях к западу от города, где они потихоньку отползали уже где-то с марта, если не с конца февраля. Они очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области - из Павлограда на Покровск, у них это не получилось. Там произошел небольшой перелом, когда украинцы отбили Котлиное, и сейчас россияне очень медленно, но оттуда отползают из западных окраин города ближе к южным, с которых они и начинали наступать", - сказал Трегубов.

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