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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
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16:20 • 8998 перегляди

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Азовці показали допит росіян, які штурмували позиції на самокатах

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Бійці "Азову" захопили російських окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції на самокатах та мотоциклах. Вони розповіли про свої мото-штурми.

Азовці показали допит росіян, які штурмували позиції на самокатах

Корпус "Азов" опублікував відео допиту трьох захоплених у полон російських окупантів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни намагалися штурмувати українські позиції, використовуючи самокати та мотоцикли.

"Заїхали" в полон на самокатах. Допит окупантів з Торецького напрямку

- йдеться у підписі до відео.

В "Азові" розповіли, що штурмові групи росіян застосовують "все, що має два колеса і їде вперед", при цьому після таких атак більшість із них "відпочиває" на полі бою разом зі своєю знищеною технікою.

Цим солдатам зс рф пощастило. Вони здалися в полон бійцям 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" і охоче розповіли про свої мото-штурми

- додали українські військові.

Нагадаємо

Протягом 27 квітня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де він здійснив 42 штурми.

Військовий командир рф доповів путіну про присутність ЗСУ у курській області27.04.25, 21:28 • 2014 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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