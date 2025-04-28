Азовці показали допит росіян, які штурмували позиції на самокатах
Київ • УНН
Бійці "Азову" захопили російських окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції на самокатах та мотоциклах. Вони розповіли про свої мото-штурми.
Корпус "Азов" опублікував відео допиту трьох захоплених у полон російських окупантів. Про це повідомляє УНН.
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Зазначається, що росіяни намагалися штурмувати українські позиції, використовуючи самокати та мотоцикли.
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В "Азові" розповіли, що штурмові групи росіян застосовують "все, що має два колеса і їде вперед", при цьому після таких атак більшість із них "відпочиває" на полі бою разом зі своєю знищеною технікою.
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