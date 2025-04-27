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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
16:20 • 7412 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

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123 боєзіткнення за добу: ворог атакує на Харківському та Покровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Протягом 27 квітня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де він здійснив 42 штурми.

123 боєзіткнення за добу: ворог атакує на Харківському та Покровському напрямках - Генштаб

З початку доби 27 квітня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення, Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 57 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіаційних бомб, 785 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3700 артилерійських обстрілів.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки, триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, наразі триває одне боєзіткнення.

Двадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в напрямку Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші воїни відбивають атаку противника в напрямку Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Озорянівки, Щербинівки та Торецька, триває одне боєзіткнення.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Троїцьке Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир, Надіївка та в напрямку Олексіївки, Малинівки. Сім боєзіткнень триває. Під ударами російських КАБів опинилися Костянтинівка та Зірка.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 222 окупанти, 104 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили чотири автомобілі, шість мотоциклів, три БпЛА та три антени управління БпЛА, окрім цього, значно пошкодили два танки та два мотоцикли противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили сім атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в напрямку Одрадного, ще три боєзіткнення тривають. Новопіль зазнав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами, а на Зелене Поле ворог скинув КАБи.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Гуляйполю, Малинівці та Залізничному.

З початку року ЗСУ ліквідували вже понад 155 тисяч російських окупантів - Сирський24.04.25, 18:56 • 5578 переглядiв

На Оріхівському напрямку авіаударів керованими авіабомбами зазнали Оріхів, Мала Токмачка та Приморське. Наступальних дій ворог не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Двадцять одне боєзіткнення відбулося сьогодні на Курському напрямку, чотири з яких досі тривають.

"Протягом доби ворог здійснив 262 артилерійських обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню, завдав чотири авіаційних удари, скинувши сім керованих бомб", - резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Україна тримає свої позиції сильними, щоб залишати "всі можливості для правильної дипломатії". Про це заявив Президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується.

росія тягне час і бреше про переговори щодо миру - ЦПД27.04.25, 21:56 • 1120 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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