росія тягне час і бреше про переговори щодо миру - ЦПД

міністр закордонних справ росії сергій лавров своєю "маніпуляцією" з умовами припинення вогню вкотре довів, що рф просто тягне час і намагається обдурити президента Трампа. Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

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За його словами, важливо, що раніше росіяни намагалися замаскувати свою поведінку під інформаційні намагання звинуватити Україну в небажанні миру.

Але пропагандистські зусилля провалилися і тепер все на поверхні - зазначив Коваленко.

Він додав, що "вся російська брехня читається, всі її бачать".

Нагадаємо

У неділю росія заявила про "готовність до переговорів з Україною" і про "певні поступки", але не по всіх питаннях. За словами очільника міністерства закордонних справ країни-агресорки сергія лаврова, кремль не збирається вести переговори щодо "територіальної цілісності російської території". Йдеться про окуповані і анексовані території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

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