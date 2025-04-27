россия тянет время и лжет о переговорах по поводу мира - ЦПД

министр иностранных дел россии сергей лавров своей "манипуляцией" с условиями прекращения огня в очередной раз доказал, что рф просто тянет время и пытается обмануть президента Трампа. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, важно, что ранее россияне пытались замаскировать свое поведение под информационные попытки обвинить Украину в нежелании мира.

Но пропагандистские усилия провалились и теперь все на поверхности - отметил Коваленко.

Он добавил, что "вся российская ложь читается, все ее видят".

Напомним

В воскресенье россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и о "определенных уступках", но не по всем вопросам. По словам главы министерства иностранных дел страны-агрессора сергея лаврова, кремль не собирается вести переговоры по "территориальной целостности российской территории". Речь идет об оккупированных и аннексированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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