Зеленський: росія обманює США і весь світ

Україна тримає свої позиції сильними, щоб залишати "всі можливості для правильної дипломатії". Про це заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За його словами, росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується.

Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що кожен день таких боїв на фронті доводить "абсолютно очевидно", що росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати війну.

"І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень буде дуже важливим й вирішальним щодо переговорів про досягнення миру в Україні. За його словами, мирна угода між росією та Україною "ближче", але "все ще не досягла своєї мети".

росія та Україна мають чимось пожертвувати для миру - Рубіо