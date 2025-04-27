Зеленський: росія обманює США і весь світ

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
16:20 • 5096 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 26280 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 75458 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 72461 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 54753 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 116095 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 62646 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 50916 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 50752 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 54237 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+7°
1м/с
34%
760 мм
Популярнi новини

Донеччина під обстрілом російських загарбників: четверо загиблих, 17 поранених, руйнування

27 квітня, 09:07 • 6080 перегляди

Вибух в порту Ірану: щонайменше 25 загиблих, 800 поранених

27 квітня, 09:19 • 20719 перегляди

Окупанти завдали авіаційного удару по Херсону: постраждали четверо людей, пошкоджено будівлі

27 квітня, 09:40 • 4096 перегляди

Дуда про зустріч Зеленського й Трампа: найголовніше - це інтереси Польщі та поляків

27 квітня, 10:41 • 11749 перегляди

НБУ продав за тиждень понад 600 млн доларів: деталі

13:41 • 3788 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 116096 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 97450 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 126715 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 177140 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 336475 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 75458 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 37164 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 73070 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 64290 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 68111 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Зеленський: росія обманює США і весь світ

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

Росіяни говорять про готовність до переговорів, але штурмують позиції ЗСУ. Зеленський наголосив на необхідності тиску, щоб рф зупинила війну.

Зеленський: росія обманює США і весь світ

Україна тримає свої позиції сильними, щоб залишати "всі можливості для правильної дипломатії". Про це заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується.

Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись

- зазначив глава держави.

Він підкреслив, що кожен день таких боїв на фронті доводить "абсолютно очевидно", що росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати війну.

"І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень буде дуже важливим й вирішальним щодо переговорів про досягнення миру в Україні. За його словами, мирна угода між росією та Україною "ближче", але "все ще не досягла своєї мети".

росія та Україна мають чимось пожертвувати для миру - Рубіо27.04.25, 19:01 • 2586 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,049.10
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,797.52