Зеленский: россия обманывает США и весь мир

Украина держит свои позиции сильными, чтобы оставлять "все возможности для правильной дипломатии". Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется.

Напротив, за время после Пасхи оккупант возобновил привычную для них штурмовую активность – конечно ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что каждый день таких боев на фронте доказывает "абсолютно очевидно", что россия действительно пытается обмануть мир – обмануть Америку и других – и в дальнейшем затягивать войну.

"И потому нужно давление. Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну. Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя будет очень важной и решающей относительно переговоров о достижении мира в Украине. По его словам, мирное соглашение между россией и Украиной "ближе", но "все еще не достигло своей цели".

россия и Украина должны чем-то пожертвовать для мира - Рубио