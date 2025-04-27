Зеленский: россия обманывает США и весь мир
Киев • УНН
Россияне говорят о готовности к переговорам, но штурмуют позиции ВСУ. Зеленский подчеркнул необходимость давления, чтобы рф остановила войну.
Украина держит свои позиции сильными, чтобы оставлять "все возможности для правильной дипломатии". Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется.
Напротив, за время после Пасхи оккупант возобновил привычную для них штурмовую активность – конечно ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться
Он подчеркнул, что каждый день таких боев на фронте доказывает "абсолютно очевидно", что россия действительно пытается обмануть мир – обмануть Америку и других – и в дальнейшем затягивать войну.
"И потому нужно давление. Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну. Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит", - резюмировал Зеленский.
Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя будет очень важной и решающей относительно переговоров о достижении мира в Украине. По его словам, мирное соглашение между россией и Украиной "ближе", но "все еще не достигло своей цели".
россия и Украина должны чем-то пожертвовать для мира - Рубио27.04.25, 19:01 • 2142 просмотра