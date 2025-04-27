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123 боевых столкновения за сутки: враг атакует на Харьковском и Покровском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 604 просмотра

В течение 27 апреля на фронте произошло 123 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где он совершил 42 штурма.

123 боевых столкновения за сутки: враг атакует на Харьковском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток 27 апреля на фронте произошло 123 боевых столкновения, Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 57 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиационных бомб, 785 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3700 артиллерийских обстрелов.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки, продолжается два боестолкновения.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового, сейчас продолжается одно боестолкновение.

Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполевка, Мирное и в направлении Нового Мира.

На Северском направлении наши воины отражают атаку противника в направлении Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Озоряновки, Щербиновки и Торецка, продолжается одно боестолкновение.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 42 штурмовые и наступательные действия. Высокая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Богатырь, Надеевка и в направлении Алексеевки, Малиновки. Семь боестолкновений продолжается. Под ударами российских КАБов оказались Константиновка и Звезда.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 222 оккупанта, 104 из них — безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре автомобиля, шесть мотоциклов, три БпЛА и три антенны управления БпЛА, кроме этого, значительно повредили два танка и два мотоцикла противника

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили семь атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Вольное Поле и в направлении Отрадного, еще три боестолкновения продолжаются. Новополь подвергся авиационному удару неуправляемыми авиационными ракетами, а на Зеленое Поле враг сбросил КАБы.

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Гуляйполю, Малиновке и Железнодорожному.

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На Ореховском направлении авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Орехов, Малая Токмачка и Приморское. Наступательных действий враг не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Двадцать одно боестолкновение произошло сегодня на Курском направлении, четыре из которых до сих пор продолжаются.

"В течение суток враг совершил 262 артиллерийских обстрела, в частности девять - из реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

Украина держит свои позиции сильными, чтобы оставлять "все возможности для правильной дипломатии". Об этом заявил Президент Владимир Зеленский. По его словам, россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока что никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется.

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