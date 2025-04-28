Азовцы показали допрос россиян, штурмовавших позиции на самокатах

Корпус "Азов" опубликовал видео допроса трех захваченных в плен российских оккупантов. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что россияне пытались штурмовать украинские позиции, используя самокаты и мотоциклы.

- говорится в подписи к видео.

"Заехали" в плен на самокатах. Допрос оккупантов с Торецкого направления

В "Азове" рассказали, что штурмовые группы россиян применяют "все, что имеет два колеса и едет вперед", при этом после таких атак большинство из них "отдыхает" на поле боя вместе со своей уничтоженной техникой.

Этим солдатам вс рф повезло. Они сдались в плен бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" и охотно рассказали о своих мото-штурмах