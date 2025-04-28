Азовцы показали допрос россиян, штурмовавших позиции на самокатах
Киев • УНН
Бойцы "Азова" захватили российских оккупантов, которые пытались штурмовать украинские позиции на самокатах и мотоциклах. Они рассказали о своих мото-штурмах.
Корпус "Азов" опубликовал видео допроса трех захваченных в плен российских оккупантов. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне пытались штурмовать украинские позиции, используя самокаты и мотоциклы.
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В "Азове" рассказали, что штурмовые группы россиян применяют "все, что имеет два колеса и едет вперед", при этом после таких атак большинство из них "отдыхает" на поле боя вместе со своей уничтоженной техникой.
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Напомним
В течение 27 апреля на фронте произошло 123 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где он совершил 42 штурма.
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