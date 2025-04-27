Военный командир рф доложил путину о присутствии ВСУ в курской области

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК
Эксклюзив
16:20 • 5068 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 26242 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 75433 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 72441 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 54736 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 116074 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 62641 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 50916 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 50752 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 54237 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+7°
1м/с
34%
760 мм
Популярные новости

Донецкая область под обстрелом российских захватчиков: четверо погибших, 17 раненых, разрушения

27 апреля, 09:07 • 6080 просмотра

Взрыв в порту Ирана: по меньшей мере 25 погибших, 800 раненых

27 апреля, 09:19 • 20719 просмотра

Оккупанты нанесли авиационный удар по Херсону: пострадали четыре человека, повреждены здания

27 апреля, 09:40 • 4096 просмотра

Дуда о встрече Зеленского и Трампа: самое главное - это интересы Польши и поляков

27 апреля, 10:41 • 11749 просмотра

НБУ продал за неделю более 600 млн долларов: детали

13:41 • 3788 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 116074 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 97438 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 126701 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 177125 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 336465 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 75433 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 37162 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 73068 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 64288 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 68109 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

Военный командир рф доложил путину о присутствии ВСУ в курской области

Киев • УНН

 • 462 просмотра

В курской области россии остаются украинские силы. Оккупанты уверяют, что взяли под контроль село горналь и проводят зачистку лесов от украинских военных.

Военный командир рф доложил путину о присутствии ВСУ в курской области

В курской области россии еще остались разрозненные группы Вооруженных сил Украины и украинские военные поодиночке. Об этом российскому диктатору владимиру путину доложил временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев с позывным "гроза", сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Комбриг рассказал, что российские силы закрепились на улицах села горналь, и это был последний населенный пункт в регионе, который находился под контролем ВСУ.

В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены

- пообещал военный путину.

Он добавил, что населенный пункт находится полностью под контролем аримии рф, которая "осуществляет зачистку лесных массивов".

Напомним

Накануне росСМИ со ссылкой на сообщение из кремля сообщили, что начальник генштаба вс россии валерий герасимов поспешил доложить российскому диктатору владимиру путину о "завершении операции" по "освобождению курской области".

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что бои на Курщине продолжаются, украинские войска удерживают позиции и наносят урон врагу. При этом заявления рф о разгроме являются пропагандой.

Силы обороны продолжают оборонительные действия на территории определенных районов курщины и белгородщины – Зеленский27.04.25, 16:27 • 2606 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Украина
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,049.10
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,797.52