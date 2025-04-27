В курской области россии еще остались разрозненные группы Вооруженных сил Украины и украинские военные поодиночке. Об этом российскому диктатору владимиру путину доложил временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев с позывным "гроза", сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Комбриг рассказал, что российские силы закрепились на улицах села горналь, и это был последний населенный пункт в регионе, который находился под контролем ВСУ.

В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены - пообещал военный путину.

Он добавил, что населенный пункт находится полностью под контролем аримии рф, которая "осуществляет зачистку лесных массивов".

Напомним

Накануне росСМИ со ссылкой на сообщение из кремля сообщили, что начальник генштаба вс россии валерий герасимов поспешил доложить российскому диктатору владимиру путину о "завершении операции" по "освобождению курской области".

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил, что бои на Курщине продолжаются, украинские войска удерживают позиции и наносят урон врагу. При этом заявления рф о разгроме являются пропагандой.

Силы обороны продолжают оборонительные действия на территории определенных районов курщины и белгородщины – Зеленский