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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
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Військовий командир рф доповів путіну про присутність ЗСУ у курській області

Київ • УНН

 • 526 перегляди

В курській області росії залишаються українські сили. Окупанти запевняють, що взяли під контроль село горналь та проводять зачистку лісів від українських військових.

Військовий командир рф доповів путіну про присутність ЗСУ у курській області

У курській області росії ще залишилися розрізнені групи Збройних сил України і українські військові поодинці. Про це російському диктатору володимиру путіну доповів тимчасовий виконувач обов'язків командира 810-ї бригади морських піхотинців із позивним "гроза", повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Комбриг розповів, що російські сили закріпилися на вулицях села горналь, і це був останній населений пункт у регіоні, який знаходився під контролем ЗСУ.

Найближчим часом усі розрізнені групи противника, одиночні військовослужбовці будуть знищені

- пообіцяв військовий путіну.

Він додав, що населений пункт знаходиться повністю під контролем арімї рф, яка "здійснює зачистку лісових масивів".

Нагадаємо

Напередодні росЗМІ з посиланням на повідомлення з кремля повідомили, що начальник генштабу зс росії валерій герасимов поспішив доповісти російському диктатору володимиру путіну про "завершення операції" зі "звільнення курської області".

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив, що бої на Курщині тривають, українські війська утримують позиції та завдають втрат ворогу. При цьому заяви рф про розгром є пропагандою.

Сили оборони продовжують захисні дії на території визначених районів курщини та бєлгородщини – Зеленський 27.04.25, 16:27 • 2632 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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