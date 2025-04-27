Сили оборони продовжують захисні дії на території визначених районів курщини та бєлгородщини – Зеленський

На багатьох напрямках ситуація залишається складною. На середину цього дня вже відбулось майже 70 російських штурмів позицій Сил оборони. Українські військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів курської та бєлгородської областей. Про це повідомив в Telegram Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на фронті. На багатьох напрямках ситуація залишається складною. Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів. Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість

Також він розповів, де найбільше зараз відбувається боїв.

Президент зазначив, що за результатами бойових дій на особливу вдячність заслуговують: 3-тя бригада оперативного призначення Національної гвардії України, яка максимально якісно виконує бойові завдання на Покровському напрямку, та 59-та окрема штурмова бригада Сил безпілотних систем.

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Зеленський наголосив, що Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях.

Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як рф ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11березня. Потрібен більш відчутний тиск на росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною