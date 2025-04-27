Силы обороны продолжают оборонительные действия на территории определенных районов курщины и белгородщины – Зеленский
Киев • УНН
Ситуация на фронте сложная, произошло 70 российских штурмов. Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и курском направлениях, украинские войска действуют в курской и белгородской областях.
На многих направлениях ситуация остается сложной. На середину этого дня уже произошло почти 70 российских штурмов позиций Сил обороны. Украинские военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов курской и белгородской областей. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Главком Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. На многих направлениях ситуация остается сложной. Уже только к середине этого дня произошло почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений. Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине устойчивость
Также он рассказал, где больше всего сейчас происходит боев.
Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов курской и белгородской областей
Президент отметил, что по результатам боевых действий особой благодарности заслуживают: 3-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которая максимально качественно выполняет боевые задачи на Покровском направлении, и 59-я отдельная штурмовая бригада Сил беспилотных систем.
Также стоит сегодня отметить действия 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 47-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады
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Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях.
Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что имеющегося давления мира на россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как рф игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня. Украина приняла это предложение еще 11 марта. Нужно более ощутимое давление на россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Спасибо всем в мире, кто с Украиной
Дополнение
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оборонная операция Сил обороны Украины в определенных районах на курщине продолжается, угроза окружения наших подразделений отсутствует, а заявления рф являются пропагандой.