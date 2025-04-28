Военные показали, как дроны пограничников уничтожают вражеские склады БК и технику оккупантов
Киев • УНН
Пограничники в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов. Работа "охотников" продолжается.
В Харьковской области дроны пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" безжалостно уничтожают склады с боекомплектом россиян и вражескую бронетехнику. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что в результате точных ударов дронами были уничтожены: склады с боекомплектом, пушка 2А42, авто и мототранспорт, грузовики, а также места сосредоточения оккупантов.
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Военные добавили, что "работа "охотников", для которых не существует невозможных целей, продолжается".
Напомним
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