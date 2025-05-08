"Это была жирная цель": воины 110-й ОМБр показали уничтожение РСЗО "Возрождение" на Новопавловском направлении
Киев • УНН
На Новопавловском направлении FPV-дроны метко ударили по вражеской РСЗО "Возрождение", которую начали выпускать для армии рф в 2023 году. Установка превратилась в металлолом.
На Новопавловском направлении украинские воины уничтожили РСЗО "Возрождение". Видео 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что FPV-дроны батальона беспилотных систем выследили и точно ударили по вражеской реактивной системе залпового огня "Возрождение", выпуск которой в серийное производство для российской армии был начат в 2023 году.
Это была жирная цель – и пилоты батальона беспилотных мастерски направили на нее дроны
Военные констатировали, что установка превратилась в кучу металлолома.
Напомним
На днях появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.
Ранее пограничники показали, как в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.