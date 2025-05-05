Делали бизнес на трофейном оружии: задержали дельцов из четырех регионов Украины

Задержали четырех дельцов, которые пытались наладить незаконную продажу "трофейного" оружия в разных регионах Украины. Об этом сообщает СБУ передает УНН.

Детали

По результатам комплексных мероприятий задержаны 4 дельца, которые нелегально вывезли вооружение из районов бывших боевых действий и пытались продать уголовному производству. Среди изъятого у злоумышленников – российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и противотанковые мины - говорится в сообщении.

Так в Запорожской и Львовской областях разоблачили двух фигурантов, которые сбывали "трофейные" автоматы в западный регион Украины. По информации СБУ, они сначала разбирали оружие на комплектующие, а затем прятали их в корпусах холодильников и в полости металлических дверей. Таким образом отправляли "Калаши" заказчикам через почтовые службы. При этом посылки декларировали как "бытовые товары".

Еще одного дельца из Никополя разоблачили в Днепропетровской области. Вместе с братом он торговал противотанковыми гранатометами. Один – вывозил оружие с фронтовых территорий на Запорожском направлении, а другой – подыскивал "клиентов" среди местного криминалитета.

Еще одного "предпринимателя" задержали в Николаевской области. По данным СБУ, он обустраивал схрон с боевыми гранатами в лесополосе возле своего частного дома. Спрятанные боеприпасы он предлагал своим знакомым с криминальным прошлым. В настоящее время всем задержанным сообщили о подозрениях за незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет заключения - сообщают в СБУ.

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