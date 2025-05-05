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Робили бізнес на трофейній зброї: затримали ділків з чотирьох регіонів України

Київ • УНН

 • 2904 перегляди

СБУ затримала 4 злочинців, які намагалися продати зброю, вивезену з зони бойових дій. Зброю ховали у побутових приладах та лісосмугах, а потім продавали.

Робили бізнес на трофейній зброї: затримали ділків з чотирьох регіонів України

Затримали чотирьох ділків, які намагалися налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї у різних регіонах України. Про це повідомляє СБУ передає УНН.

Деталі

За результатами комплексних заходів затримано 4-х ділків, які нелегально вивезли озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати кримінальному провадженню. Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та протитанкові міни

- ідеться у повідомленні.

Так у Запорізькій та Львівській областях викрили двох фігурантів, які збували "трофейні" автомати до західного регіону України. За інформацією СБУ, вони спочатку розбирали зброю на комплектуючі, а потім ховали їх у корпусах холодильників та в порожнині металевих дверей. У такий спосіб відправляли "Калаші" замовникам через поштові служби. При цьому посилки декларували як "побутові товари".

Ще одного ділка з Нікополя викрили на Дніпропетровщині. Разом із братом він торгував протитанковими гранатометами. Один – вивозив зброю з фронтових територій на Запорізькому напрямку, а інший – підшукував "клієнтів" серед місцевого криміналітету.

Ще одного "підприємця" затримали на Миколаївщині. За даними СБУ він облаштовував схрон з бойовими гранатами у лісосмузі біля свого приватного будинку. Заховані боєприпаси він пропонував своїм знайомим з кримінальним минулим. Наразі всім затриманим повідомили про підозри за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років ув'язнення

- повідомляють в СБУ.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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