На Доннечині затримали комбата, який "обклав даниною" фейкові бойові виплати своїх підлеглих - СБУ

В одній із бригад ЗСУ на Донеччині викрили схему, за якою командир вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм надбавок за фіктивну участь у боях. Тільки за березень він незаконно збагатився майже на мільйон гривень. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави у 49 млн грн. Йому загрожує 10 років за ґратами.

Про це повідомляє СБУ передає УНН.

Співробітники СБУ та ДБР за сприяння Головнокомандувача ЗСУ ліквідували в одній із бригад схему незаконного нарахування підвищених виплат. За результатами спільних дій на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих "відкати" для нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях напередодні - ідеться у дописі.

За інформацією СБУ, підлеглі комбата за його сприяння отримували надбавки у 100 тисяч грн начебто за виходи до лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

Утім, як з'ясувало слідство, військові цього підрозділу не знаходилися "на нулі" так довго. З цих грошей військові мали "відраховувати" командиру по 40 тисяч грн.

У разі відмови платити "данину" комбат погрожував підлеглим реальним виряджанням "на нуль".

Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тисяч грн "відкатів" - додали в СБУ.

Як повідомляє СБУ, приблизно таку саму суму комбат сподівався одержати за квітень, але не встиг зробити цього – його затримали "на гарячому" під час передачі хабаря. Наразі затриманому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди та вимаганні.

Зловмисник перебуває під вартою з альтернативною заставою в 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років оплати волі з конфіскацією майна - зазначили в СБУ.

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