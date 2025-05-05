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На Доннечині затримали комбата, який "обклав даниною" фейкові бойові виплати своїх підлеглих - СБУ

Київ • УНН

 • 3978 перегляди

СБУ затримала комбата на Донеччині, який вимагав від підлеглих «відкати» за фіктивні виплати. За місяць він отримав 920 тис. грн, йому загрожує 10 років тюрми.

На Доннечині затримали комбата, який "обклав даниною" фейкові бойові виплати своїх підлеглих - СБУ

В одній із бригад ЗСУ на Донеччині викрили схему, за якою командир вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм надбавок за фіктивну участь у боях. Тільки за березень він незаконно збагатився майже на мільйон гривень. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави у 49 млн грн. Йому загрожує 10 років за ґратами.

Про це повідомляє СБУ передає УНН.

Співробітники СБУ та ДБР за сприяння Головнокомандувача ЗСУ ліквідували в одній із бригад схему незаконного нарахування підвищених виплат. За результатами спільних дій на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих "відкати" для нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях напередодні

- ідеться у дописі.

За інформацією СБУ, підлеглі комбата за його сприяння отримували надбавки у 100 тисяч грн начебто за виходи до лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

Утім, як з'ясувало слідство, військові цього підрозділу не знаходилися "на нулі" так довго. З цих грошей військові мали "відраховувати" командиру по 40 тисяч грн.

У разі відмови платити "данину" комбат погрожував підлеглим реальним виряджанням "на нуль".

Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тисяч грн "відкатів"

- додали в СБУ.

Як повідомляє СБУ, приблизно таку саму суму комбат сподівався одержати за квітень, але не встиг зробити цього – його затримали "на гарячому" під час передачі хабаря. Наразі затриманому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди та вимаганні.

Зловмисник перебуває під вартою з альтернативною заставою в 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років оплати волі з конфіскацією майна

- зазначили в СБУ. 

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