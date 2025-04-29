На Миколаївщині СБУ затримала 57-річну чиновницю: шпигувала на користь окупантів
Київ • УНН
СБУ затримала 57-річну працівницю Первомайської міськради, яка шпигувала за ЗСУ на півдні. Їй загрожує довічне ув'язнення за держзраду.
Співробітники Служби безпеки України затримали у Миколаївській області жінку, яка займалась шпигунською діяльністю на користь російських окупантів. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 57-річна працівниця одного з управлінь Первомайської міської ради шпигувала за підрозділами Сил оборони України на півдні держави. Вона фіксувала і передавала росіянам пункти базування, маршрути руху, кількість та найменування військової техніки українських військ, що прямує до передової.
Інформацію жінка передавала в шпигунський чат-бот, яким керує ще один зрадник, який переховується в окупованому Донецьку. Йдеться про Сергія Лебедєва, який має псевдонім "Лохматий".
Окупанти планували використати отримані агентурні дані для підготовки нових терактів і атак по південних регіонах України.
Після затримання у жінки виявили і вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які зловмисниця використовувала у підривній діяльності на користь окупантів. На підставі зібраних даних жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зараз жінка перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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