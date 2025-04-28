Готували теракти на замовлення рф: СБУ затримала у Дніпрі подружжя зрадників
Київ • УНН
Подружжя облаштувало 6 схованок з вибухівкою для терактів у Дніпрі. Їм загрожує довічне ув'язнення за держзраду та незаконне виготовлення вибухівки.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала подружжя зрадників, які готували теракти у Дніпрі на замовлення ворога. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях 6 тайників із саморобною вибухівкою та гранатами Ф-1. Згодом росіяни планували завербувати нову групу агентів, ціллю яких було підірвати заряди у багатолюдних місцях.
Крім цього, зловмисники зафіксували наслідки підпалу поштового відділення. Його вчинили інші російські агенти, яких затримали оперативники СБУ.
Цього разу були заарештовані 42-річний контрактник однієї з військових частин та його 24-річна дружина. Жінку завербували через Telegram-канал, а чоловік займався підривною діяльністю.
Під час обшуку в них виявили і вилучили нові саморобні вибухові пристрої, замасковані у термоси та підсилені саморізами, а також телефони та сім-карти, які використовувалися для зв’язку з російським куратором.
Зловмисникам оголошено підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах
воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими
припасами або вибуховими речовинами);
- ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового
пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зараз затримані перебувають під арештом без права на внесення грошової застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Серед затриманих - функціонер партії Мураєва. СБУ викрила ще п'ятьох проросійських агітаторів21.04.25, 16:59 • 3829 переглядiв