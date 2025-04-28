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Готували теракти на замовлення рф: СБУ затримала у Дніпрі подружжя зрадників

Київ • УНН

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Подружжя облаштувало 6 схованок з вибухівкою для терактів у Дніпрі. Їм загрожує довічне ув'язнення за держзраду та незаконне виготовлення вибухівки.

Готували теракти на замовлення рф: СБУ затримала у Дніпрі подружжя зрадників

Контррозвідка Служби безпеки України затримала подружжя зрадників, які готували теракти у Дніпрі на замовлення ворога. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях 6 тайників із саморобною вибухівкою та гранатами Ф-1. Згодом росіяни планували завербувати нову групу агентів, ціллю яких було підірвати заряди у багатолюдних місцях.

Крім цього, зловмисники зафіксували наслідки підпалу поштового відділення. Його вчинили інші російські агенти, яких затримали оперативники СБУ.

Цього разу були заарештовані 42-річний контрактник однієї з військових частин та його 24-річна дружина. Жінку завербували через Telegram-канал, а чоловік займався підривною діяльністю.

Під час обшуку в них виявили і вилучили нові саморобні вибухові пристрої, замасковані у термоси та підсилені саморізами, а також телефони та сім-карти, які використовувалися для зв’язку з російським куратором.

Зловмисникам оголошено підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами);
      • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

        Зараз затримані перебувають під арештом без права на внесення грошової застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Серед затриманих - функціонер партії Мураєва. СБУ викрила ще п'ятьох проросійських агітаторів21.04.25, 16:59 • 3829 переглядiв

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        ВійнаКримінал та НП
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