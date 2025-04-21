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Серед затриманих - функціонер партії Мураєва. СБУ викрила ще п'ятьох проросійських агітаторів

Київ • УНН

 • 820 перегляди

СБУ затримала п'ятьох проросійських агітаторів у Київській та Івано-Франківській областях, зокрема ексфункціонера партії Мураєва. Вони поширювали фейки та виправдовували агресію РФ; їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Серед затриманих - функціонер партії Мураєва. СБУ викрила ще п'ятьох проросійських агітаторів

Служба безпеки України затримала п’ятьох проросійських інтернет-агітаторів, що діяли у Київській та Івано-Франківській областях. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

Деталі

"Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва", - повідомили у СБУ.

Чоловік, як вказали у СБУ, систематично поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, вихваляв дії російського диктатора володимира путіна.

Ще одним затриманим виявився співробітник одного із заводів Київської області, який займався популяризацією окупантів під час спілкування зі своїми колегами, зазначили у спецслужбі.

У Києві також була затримана жінка, яка підтримувала російських окупантів у забороненій соцмережі "вконтакте". А на Прикарпатті СБУ затримала жительку селища Богородчани – вона, як вказано, зокрема героїзувала окупантів у у забороненій соцмережі "одноклассники".

П’ятим затриманим виявився водій торговельної компанії: чоловік, як повідомляється, проводив провокаційні розмови з колегами і виправдовував дії окупантів.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Встановлювала "відеопастки" для ударів по потягах ЗСУ: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині21.04.25, 10:23 • 3662 перегляди

Євген Устименко

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