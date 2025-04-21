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Financial Times

Среди задержанных - функционер партии Мураева. СБУ разоблачила еще пятерых пророссийских агитаторов

Киев • УНН

 • 552 просмотра

СБУ задержала пятерых пророссийских агитаторов в Киевской и Ивано-Франковской областях, в частности, экс-функционера партии Мураева. Они распространяли фейки и оправдывали агрессию РФ; им грозит до 8 лет заключения.

Среди задержанных - функционер партии Мураева. СБУ разоблачила еще пятерых пророссийских агитаторов

Служба безопасности Украины задержала пятерых пророссийских интернет-агитаторов, которые действовали в Киевской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

"Среди задержанных – 58-летний бывший функционер запрещенной партии "Наши" экс-нардепа Евгения Мураева", - сообщили в СБУ.

Мужчина, как указали в СБУ, систематически распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте, восхвалял действия российского диктатора владимира путина.

Еще одним задержанным оказался сотрудник одного из заводов Киевской области, который занимался популяризацией оккупантов во время общения со своими коллегами, отметили в спецслужбе.

В Киеве также была задержана женщина, которая поддерживала российских оккупантов в запрещенной соцсети "вконтакте". А на Прикарпатье СБУ задержала жительницу поселка Богородчаны – она, как указано, в частности героизировала оккупантов в запрещенной соцсети "одноклассники".

Пятым задержанным оказался водитель торговой компании: мужчина, как сообщается, проводил провокационные разговоры с коллегами и оправдывал действия оккупантов.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Устанавливала "видеоловушки" для ударов по поездам ВСУ: СБУ задержала предательницу на Черниговщине21.04.25, 10:23 • 3616 просмотров

Евгений Устименко

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