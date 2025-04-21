Устанавливала "видеоловушки" для ударов по поездам ВСУ: СБУ задержала предательницу на Черниговщине

Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области предательницу, которая корректировала воздушные удары россиян по объектам Укрзализныци. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, задержанная устанавливала "видеоловушки", чтобы корректировать российские удары по эшелонам ВСУ на Черниговщине. Врага интересовали узловые станции с транзитными поездами и эшелонами – по мнению россиян, там перевозили на фронт военную технику и боеприпасы ВСУ.

Предательница должна была установить возле местного железнодорожного перегона замаскированную видеокамеру с павербанком и онлайн-трансляцией для российских спецслужб. Также оккупанты поручили ей выявить пункты боевого дежурства РЛС, чтобы обстрел "прошел мимо" украинской системы ПВО.

Задержанной оказалась 29-летняя местная жительница – ее завербовали россияне через Telegram-канал, предложив "легкие деньги". Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас она находится под стражей без права внесения залога.

У нее нашли и изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые фигурантка использовала для контактов с российскими спецслужбами.

Напомним

СБУ задержала в Киеве россиянина, который работал звукорежиссером на радиостанции и готовил террористические акты. Он фотографировал военную технику и передавал данные российскому куратору.