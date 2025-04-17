Готував теракти біля оборонних відомств у центрі Києва: затримано громадянина рф

У Києві громадянин рф, що тривалий час проживав у столиці та працював звукорежисером на відомій українській радіостанції паралельно виконував розвідувальні завдання російської спецслужби та готував теракти. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві ще одного законспірованого агента фсб. Ним виявився 47-річний громадянин рф, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і паралельно виконував завдання російської спецслужби - йдеться в дописі.

За матеріалами справи, агент фсб шпигував за місцями паркування автомобілів біля адміністративних будівель Сил оборони України. У робочі перерви він обходив центральні вулиці Києва та приховано фотографував автівки, які вважав військовими. Для конспірації прикидався, що говорить телефоном, утримуючи його біля вуха під час зйомки.

Зібрану інформацію росіянин передавав куратору з фсб через месенджер. За задумом спецслужби рф, на основі цих даних планувалося встановлення вибухівки на цільові об’єкти з подальшим підривом.

Готували теракти у центральних та східних регіонах України: одночасно затримала 9 агентів фсб

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали шпигуна, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних відомств України. На місці події у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з фсб та замаскованої фотофіксації об’єктів - зазначають спецслужби.

Також повідомляється, що затриманий уже понад 10 років проживає в столиці України, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій.

Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник фсб, особу якого встановлено Службою безпеки, завербував його і почав давати завдання.

"Приватизував" церкву та майно на понад 7 млн грн: на Київщині викрили настоятеля храму УПЦ (МП)

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта",-повідомляє СБУ.