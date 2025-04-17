Готовил теракты возле оборонных ведомств в центре Киева: задержан гражданин рф

В Киеве гражданин рф, который долгое время проживал в столице и работал звукорежиссером на известной украинской радиостанции параллельно выполнял разведывательные задачи российской спецслужбы и готовил теракты. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве еще одного законспирированного агента фсб. Им оказался 47-летний гражданин рф, который работал звукорежиссером известной в Украине радиостанции и параллельно выполнял задания российской спецслужбы - говорится в заметке.

По материалам дела, агент фсб шпионил за местами парковки автомобилей возле административных зданий Сил обороны Украины. В рабочие перерывы он обходил центральные улицы Киева и скрыто фотографировал автомобили, которые считал военными. Для конспирации притворялся, что говорит по телефону, удерживая его возле уха во время съемки.

Собранную информацию россиянин передавал куратору из фсб через мессенджер. По замыслу спецслужбы рф, на основе этих данных планировалось установление взрывчатки на целевые объекты с последующим подрывом.

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Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали шпиона, когда он проводил доразведку вблизи одного из оборонных ведомств Украины. На месте происшествия у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с фсб и замаскированной фотофиксации объектов - отмечают спецслужбы.

Также сообщается, что задержанный уже более 10 лет проживает в столице Украины, где работал в различных медиагруппах, в частности приближенных к запрещенным прокремлевским партиям.

В конце 2024 года на него дистанционно вышел сотрудник фсб, личность которого установлена Службой безопасности, завербовал его и начал давать задания.

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Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта", - сообщает СБУ.