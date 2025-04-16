Готовили теракты в центральных и восточных регионах Украины: одновременно задержала 9 агентов фсб
Киев • УНН
СБУ нейтрализовала сеть агентов фсб в четырех регионах Украины. Они готовили взрывы по заказу рф, среди задержанных есть несовершеннолетние, у них изъято более 30 кг взрывчатки.
Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала новую разветвленную агентурную сеть фсб, которая действовала в четырех регионах Украины. По результатам спецоперации задержаны 9 агентов, готовивших теракты и диверсии по заказу рф. Среди фигурантов – пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Как установило расследование, агенты занимались подготовкой серии взрывов на территории жилых массивов и вблизи пунктов базирования Сил обороны. Также фигуранты должны были взорвать ключевые мосты и магистральные пути Укрзализныци, обеспечивающие логистическое сообщение украинских войск
Детали
По материалам дела, террористы действовали порознь, но с четким распределением "обязанностей" под контролем двух сотрудников фсб. Согласно указаниям российских спецслужбистов одна агентурная группа изготовляла самодельные взрывные устройства (СВУ) и закладывала их в тайники.
Другие агенты доставали оттуда взрывчатку, маскировали ее в мусорных пакетах или в грудах земли и оставляли на местах запланированных подрывов. Дополнительно они обустраивали там скрытые видеокамеры с удаленным доступом для фсб.
С помощью наблюдательных "точек" оккупанты планировали дистанционно активировать СВУ и зафиксировать последствия огневого поражения.
Сотрудники СБУ задержали всех участников агентурной сети фсб, когда они готовили первую серию запланированных терактов. У них изъято более 30 кг взрывчатки, которую оккупанты хотели использовать в разных регионах Украины.
По данным следствия, агентами оказались местные жители, каждого из которых фсб завербовала через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".
В настоящее время четырем задержанным уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).
Кроме того, заочное подозрение получили двое сотрудников фсб, координировавших деятельность агентурной сети.
Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетних фигурантов.
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