Готовили теракты в центральных и восточных регионах Украины: одновременно задержала 9 агентов фсб

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала новую разветвленную агентурную сеть фсб, которая действовала в четырех регионах Украины. По результатам спецоперации задержаны 9 агентов, готовивших теракты и диверсии по заказу рф. Среди фигурантов – пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, агенты занимались подготовкой серии взрывов на территории жилых массивов и вблизи пунктов базирования Сил обороны. Также фигуранты должны были взорвать ключевые мосты и магистральные пути Укрзализныци, обеспечивающие логистическое сообщение украинских войск - говорится в сообщении.

Детали

По материалам дела, террористы действовали порознь, но с четким распределением "обязанностей" под контролем двух сотрудников фсб. Согласно указаниям российских спецслужбистов одна агентурная группа изготовляла самодельные взрывные устройства (СВУ) и закладывала их в тайники.

Другие агенты доставали оттуда взрывчатку, маскировали ее в мусорных пакетах или в грудах земли и оставляли на местах запланированных подрывов. Дополнительно они обустраивали там скрытые видеокамеры с удаленным доступом для фсб.

С помощью наблюдательных "точек" оккупанты планировали дистанционно активировать СВУ и зафиксировать последствия огневого поражения.

Сотрудники СБУ задержали всех участников агентурной сети фсб, когда они готовили первую серию запланированных терактов. У них изъято более 30 кг взрывчатки, которую оккупанты хотели использовать в разных регионах Украины.

По данным следствия, агентами оказались местные жители, каждого из которых фсб завербовала через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".

В настоящее время четырем задержанным уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

Кроме того, заочное подозрение получили двое сотрудников фсб, координировавших деятельность агентурной сети.

Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетних фигурантов.

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