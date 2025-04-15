Готовились подорвать авто ВСУ и админздание полиции: в Виннице задержали агентурную группу

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые попытки рашистов осуществить серию взрывов в Виннице. По результатам спецоперации задержаны трое агентов российской военной разведки (более известной как гру), которые готовились взорвать авто ВСУ и админздание полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, сначала фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под авто украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Для активации СВУ российские спецслужбисты планировали сделать вызов на мобильный телефон, которым было снаряжено взрывчатку - говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали исполнителей заказа РФ, когда они обустраивали скрытую камеру вблизи места запланированного подрыва. Задержанными оказались две безработные жительницы Киевщины, которых оккупанты завербовали в Телеграмм-каналах по поиску "легких денег".

Агентки прибыть в Винницу и за деньги российского гру арендовали квартиру. Впоследствии они получили геолокацию тайника от куратора и забрали оттуда два СВУ.

По материалам дела, изготовлением взрывчатки занимался третий участник группы – 33-летний местный житель. По инструкции оккупантов он заложил взрывчатое вещество в термосы и дополнительно начинил их шурупами. В случае подрыва военного авто с его владельцем агентки должны были готовить новый теракт возле здания местного райотдела полиции. Впрочем, СБУ сорвала их планы.

Во время обыска у задержанных изъято два СВУ и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским гру.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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