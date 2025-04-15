Готовились подорвать авто ВСУ и админздание полиции: в Виннице задержали агентурную группу

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 4724 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 23464 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 18557 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 23556 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 32540 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 66844 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 62296 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34243 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59760 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107212 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 46700 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 48715 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 54710 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 25705 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 9674 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 23464 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 56082 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 66844 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 62296 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 168707 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 26655 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 21834 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 23429 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 25276 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 27871 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Готовились подорвать авто ВСУ и админздание полиции: в Виннице задержали агентурную группу

Киев • УНН

 • 5704 просмотра

СБУ задержала трех агентов ГРУ в Виннице, готовивших подрыв авто ВСУ и здания полиции. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение за госизмену.

Готовились подорвать авто ВСУ и админздание полиции: в Виннице задержали агентурную группу

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые попытки рашистов осуществить серию взрывов в Виннице. По результатам спецоперации задержаны трое агентов российской военной разведки (более известной как гру), которые готовились взорвать авто ВСУ и админздание полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, сначала фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под авто украинского воина, которого оккупанты надеялись ликвидировать дистанционно. Для активации СВУ российские спецслужбисты планировали сделать вызов на мобильный телефон, которым было снаряжено взрывчатку

- говорится в сообщении.

Детали

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали исполнителей заказа РФ, когда они обустраивали скрытую камеру вблизи места запланированного подрыва. Задержанными оказались две безработные жительницы Киевщины, которых оккупанты завербовали в Телеграмм-каналах по поиску "легких денег".

Агентки прибыть в Винницу и за деньги российского гру арендовали квартиру. Впоследствии они получили геолокацию тайника от куратора и забрали оттуда два СВУ.

По материалам дела, изготовлением взрывчатки занимался третий участник группы – 33-летний местный житель. По инструкции оккупантов он заложил взрывчатое вещество в термосы и дополнительно начинил их шурупами. В случае подрыва военного авто с его владельцем агентки должны были готовить новый теракт возле здания местного райотдела полиции. Впрочем, СБУ сорвала их планы.

Во время обыска у задержанных изъято два СВУ и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским гру.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. 

Наводил вражеские атаки на ТЭЦ: в Харьковской области разоблачен энергетик-предатель14.04.25, 13:32 • 4380 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
Украина
Винница
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09