Наводил вражеские атаки на ТЭЦ: в Харьковской области разоблачен энергетик-предатель
Киев • УНН
Сотрудник энергопредприятия собирал данные о ПВО и последствиях обстрелов ТЭЦ. Информацию передавал представителю рф для планирования новых атак.
Правоохранители разоблачили сотрудника энергетического предприятия, который собирал сведения об украинском энергообъекте, силах ПВО и отправлял представителю рф в виде сообщений и фотографий.
Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Сотруднику энергетического предприятия сообщено о подозрении в государственной измене. По данным следствия, представители силовых структур государства-агрессора привлекли предателя к сотрудничеству - ранее тот не скрывал своей позиции, оставляя комментарии в антиукраинских Telegram-каналах.
Во фсб рф коллаборационисту было приказано собирать информацию о местонахождении мобильно-огневых групп, выполняющих боевые задания по защите ТЭЦ в пригороде Харькова, и имеющемся у них вооружении.
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В прокуратуре отмечают, фигурант тщательно фиксировал информацию о расположении ПВО и информацию об энергообъекте Украины, в частности последствиях вражеских обстрелов энергообъекта.
Отчет отправлял представителю рф в виде текстовых сообщений, скриншотов из Google maps с соответствующими отметками и фотографий.
Эти данные были необходимы агрессору для планирования новых прицельных атак по энергетике региона.
Предателя задержали на его рабочем месте. Были проведены обыски, во время которых правоохранители обнаружили и изъяли доказательства, в частности телефон с перепиской с российским куратором.
По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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