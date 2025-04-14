Наводил вражеские атаки на ТЭЦ: в Харьковской области разоблачен энергетик-предатель

Правоохранители разоблачили сотрудника энергетического предприятия, который собирал сведения об украинском энергообъекте, силах ПВО и отправлял представителю рф в виде сообщений и фотографий.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Сотруднику энергетического предприятия сообщено о подозрении в государственной измене. По данным следствия, представители силовых структур государства-агрессора привлекли предателя к сотрудничеству - ранее тот не скрывал своей позиции, оставляя комментарии в антиукраинских Telegram-каналах.



Во фсб рф коллаборационисту было приказано собирать информацию о местонахождении мобильно-огневых групп, выполняющих боевые задания по защите ТЭЦ в пригороде Харькова, и имеющемся у них вооружении.

Песков цинично заявил, что рф не бьет по энергообъектам Украины

В прокуратуре отмечают, фигурант тщательно фиксировал информацию о расположении ПВО и информацию об энергообъекте Украины, в частности последствиях вражеских обстрелов энергообъекта.



Отчет отправлял представителю рф в виде текстовых сообщений, скриншотов из Google maps с соответствующими отметками и фотографий.