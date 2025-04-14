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Наводил вражеские атаки на ТЭЦ: в Харьковской области разоблачен энергетик-предатель

Киев • УНН

 • 4402 просмотра

Сотрудник энергопредприятия собирал данные о ПВО и последствиях обстрелов ТЭЦ. Информацию передавал представителю рф для планирования новых атак.

Наводил вражеские атаки на ТЭЦ: в Харьковской области разоблачен энергетик-предатель

Правоохранители разоблачили сотрудника энергетического предприятия, который собирал сведения об украинском энергообъекте, силах ПВО и отправлял представителю рф в виде сообщений и фотографий.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Сотруднику энергетического предприятия сообщено о подозрении в государственной измене. По данным следствия, представители силовых структур государства-агрессора привлекли предателя к сотрудничеству - ранее тот не скрывал своей позиции, оставляя комментарии в антиукраинских Telegram-каналах.

Во фсб рф коллаборационисту было приказано собирать информацию о местонахождении мобильно-огневых групп, выполняющих боевые задания по защите ТЭЦ в пригороде Харькова, и имеющемся у них вооружении.

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В прокуратуре отмечают, фигурант тщательно фиксировал информацию о расположении ПВО и информацию об энергообъекте Украины, в частности последствиях вражеских обстрелов энергообъекта.

Отчет отправлял представителю рф в виде текстовых сообщений, скриншотов из Google maps с соответствующими отметками и фотографий.

- говорится в заметке Офиса Генерального прокурора.

Эти данные были необходимы агрессору для планирования новых прицельных атак по энергетике региона.

Предателя задержали на его рабочем месте. Были проведены обыски, во время которых правоохранители обнаружили и изъяли доказательства, в частности телефон с перепиской с российским куратором.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Игорь Тележников

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