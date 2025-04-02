Песков цинично заявил, что рф не бьет по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что россия якобы соблюдает мораторий на удары по энергетике Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

песков также попытался обвинить Украину, которая якобы не прекращает атаковать энергообъекты государства-агрессора. Также он сказал, что США якобы никак не реагирует на "нарушение" Украиной моратория на атаки против энергообъектов.

Кроме того, спикер путина заявил, что намерения Трампа посетить Саудовскую Аравию в мае не связаны с российским диктатором. При этом он попытался убедить представителей росСМИ, что контакты между США и рф продолжаются.

песков также сообщил о возможном визите в США главы российского фонда прямых инвестиций кирилла дмитриева, однако воздержался от каких-либо комментариев относительно того, зачем этот визит нужен россиянам и ожидает ли его американская сторона.

Напоминаем

Сегодня утром в Воздушных силах сообщили, что россия ночью снова запустила "шахеды" по Украине. После ночи без вражеской атаки дронами, враг запустил 74 беспилотника. 41 дрон был сбит, 20 - не достигли целей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть, как российский диктатор владимир путин "заключит соглашение" о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает CNN, информирует УНН. По словам главы Белого дома, в случае необходимости он введет дополнительные пошлины на российскую нефть.