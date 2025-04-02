Песков цинично заявил, что рф не бьет по энергообъектам Украины

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 9098 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 96884 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 161340 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 102032 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 338187 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 171436 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 143487 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195730 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124198 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108041 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132547 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42517 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153471 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32952 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78381 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 9070 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78914 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 96860 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 161319 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153930 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19012 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 20878 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 33305 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42859 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132882 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Песков цинично заявил, что рф не бьет по энергообъектам Украины

Киев • УНН

 • 19597 просмотра

Пресс-секретарь путина песков заявил о моратории рф на удары по энергетике Украины, обвинив Украину в атаках на энергообъекты рф. Также он сообщил о возможном визите в США кирилла дмитриева.

Песков цинично заявил, что рф не бьет по энергообъектам Украины

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что россия якобы соблюдает мораторий на удары по энергетике Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

песков также попытался обвинить Украину, которая якобы не прекращает атаковать энергообъекты государства-агрессора. Также он сказал, что США якобы никак не реагирует на "нарушение" Украиной моратория на атаки против энергообъектов.

Кроме того, спикер путина заявил, что намерения Трампа посетить Саудовскую Аравию в мае не связаны с российским диктатором. При этом он попытался убедить представителей росСМИ, что контакты между США и рф продолжаются.

песков также сообщил о возможном визите в США главы российского фонда прямых инвестиций кирилла дмитриева, однако воздержался от каких-либо комментариев относительно того, зачем этот визит нужен россиянам и ожидает ли его американская сторона.

Напоминаем

Сегодня утром в Воздушных силах сообщили, что россия ночью снова запустила "шахеды" по Украине. После ночи без вражеской атаки дронами, враг запустил 74 беспилотника. 41 дрон был сбит, 20 - не достигли целей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть, как российский диктатор владимир путин "заключит соглашение" о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает CNN, информирует УНН. По словам главы Белого дома, в случае необходимости он введет дополнительные пошлины на российскую нефть.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаполитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединенные Штаты
Украина
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59