росія вночі знову атакувала Україну "шахедами": 41 зі 74 збито, 20 - не досягли цілей
Київ • УНН
Вночі росія запустила по Україні 74 ударні БпЛА типу Shahed та імітатори. Сили оборони збили 41 безпілотник. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.
росія вночі знову запустила "шахеди" по Україні, після ночі без ворожої атаки дронами, атакувавши 74 безпілотниками, 41 дрон збито, 20 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 квітня ворог атакував 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни
20 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина", - ідеться у повідомленні.
"Попередньо ворог запустив шахеди", - учора ввечері повідомляв керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
Ніч перед цим минула без ворожих "шахедів".
Зеленський назвав можливі причини відсутності ударів "шахедами" по Україні01.04.25, 22:11 • 10462 перегляди